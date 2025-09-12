Busfahrer Boniface: Star-Neuzugang vor Werder-Debüt

Star-Zugang Victor Boniface steht vor seinem Debüt für Werder Bremen. "Er präsentiert sich von Tag zu Tag besser. Er wird lockerer und fühlt sich hier gut. Dementsprechend bin ich optimistisch, dass er seine Spielzeit bekommen wird", sagte Werder-Trainer Horst Steffen mit Blick auf das Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach: "Wieviel, werde ich nicht verraten. Auf jeden Fall wird er im Bus sitzen in Richtung Mönchengladbach."

Mittelstürmer Boniface war auf der Zielgeraden der Transferperiode auf Leihbasis von Vizemeister Bayer Leverkusen zu den Grün-Weißen gewechselt. Zuletzt hatte der Nigerianer viel mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, 2025 stand er nur in vier von 16 Bundesligaspielen für Bayer in der Startelf.

Steffen ist nach den Trainingseindrücken von Boniface überzeugt. "Man sieht es immer wieder, wenn Moves und Bewegungen da sind, die sind außergewöhnlich gut. Das freut mich sehr", so der Coach auf einer Pressekonferenz am Freitag in Bremen. "Einer, der so Fußball spielen kann, wird das Level sicherlich heben. Da habe ich große Hoffnung, dass das sichtbar wird. Ich freue mich dass die Mannschaft einen Mittelstürmer hat, wo sie sagen kann: Ey, der kann was."

Auch menschlich schwärmt Steffen von dem Mann mit der Nummer 44. "Er unterscheidet sich jetzt nicht, weil er einen Marktwert hat, der höher ist als bei den anderen, von den anderen Spielern. Er kommt hier gut an. Ich mag ihn, er ist sehr sympathisch. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit."

Mit der Borussia wartet ein Gegner, der wie die Bremer bislang einen Zähler auf dem Konto hat. "Es wird ein Duell sein, dass ganz nah beieinander ist. Kleinigkeiten werden entscheiden", sagt Steffen. Die Fohlen-Elf habe "eine Grundkonstanz in ihren Leistungen. Wir werden gut sein müssen, um in Gladbach etwas mitzunehmen."

Der letzte Sieg Bremens in Mönchengladbach gelang im DFB-Pokal und liegt fast zehn Jahre zurück. In der Liga gab es sogar 13 Spiele ohne Werder-Dreier im Borussia-Park, nach dem Erfolg am 23. Oktober 2010 (4:1) gingen acht Spiele verloren, fünf endeten remis.