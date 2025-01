BVB-Aktie auf tiefstem Stand seit 2013

Die sportliche Krise von Borussia Dortmund hat offenbar Auswirkungen auf die Attraktivität des Klubs an der Börse. Am Mittwochmittag wurde die Aktie des BVB mit einem Wert von 2,92 Euro notiert, im Tagestief lag sie bei 2,78 Euro. Nach einem Bericht der Fachzeitung Handelsblatt handle es sich um den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2013, damals war sie 2,64 Euro wert gewesen.

Das Handelsblatt berichtete, dass der aktuelle Einbruch mit den schwachen sportlichen Leistungen zusammenhänge. Am Dienstag hatte der BVB beim Aufsteiger Holstein Kiel mit 2:4 (0:3) verloren - es war die zweite Niederlage im zweiten Spiel des Jahres 2025. In dieser Form ist das Minimalziel, das Erreichen der Champions League, in akuter Gefahr.