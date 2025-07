BVB bei Trainingsauftakt ohne Can

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat ohne Kapitän Emre Can die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Der Nationalspieler fehlte am Montagvormittag am Trainingsgelände in Brackel aufgrund von anhaltenden Adduktorenbeschwerden. Auch DFB-Kollege Nico Schlotterbeck (Knie) und Offensivspieler Julien Duranville (Schulter) verpassten den Auftakt. Julian Ryerson und Giovanni Reyna trainierten individuell.

Der BVB hatte nach dem Viertelfinal-Aus bei der Klub-WM gegen Real Madrid (2:3) eine rund dreiwöchige Sommerpause eingelegt. Das erste Pflichtspiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Niko Kovac am 18. August im DFB-Pokal bei Drittligist Rot-Weiss Essen.

Das erste Testspiel steht am Mittwoch (18.00 Uhr) bei Regionalligist Sportfreunde Siegen an. Härtetests warten am Samstag gegen den OSC Lille und im Rahmen der Saisoneröffnung gegen Juventus Turin (10. August).