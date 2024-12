BVB: Brandt in Gladbach dabei - Anton fällt aus

Borussia Dortmund hat die bittere Pokal-Zwangspause in dieser Woche zumindest für Fortschritte bei der Regeneration genutzt. Julian Brandt wird am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach auflaufen können, der Nationalspieler hat seine Oberschenkelprobleme auskuriert. Karim Adeyemi, seit Anfang Oktober wegen eines Muskelfaserrisses außen vor, absolvierte zuletzt immerhin Teile des Mannschaftstrainings.

Ausfallen wird hingegen Waldemar Anton (Adduktorenverletzung), für den Innenverteidiger kommt auch das Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona am Mittwoch zu früh. Trainer Nuri Sahin wird Emre Can oder Niklas Süle neben Nico Schlotterbeck stellen. "Wen, das verrate ich nicht", sagte Sahin am Donnerstag. Donyell Malen und Julian Ryerson haben "gekränkelt, wir gehen aber davon aus, dass es reichen wird".

Für den BVB geht es in Mönchengladbach um Konstanz - und endlich den ersten Liga-Auswärtssieg der Saison. In Sachen Kreativität und Chancenverwertung habe er gegen den SC Freiburg (4:0) und bei Dinamo Zagreb (3:0) "eine Riesenentwicklung" gesehen, sagte Sahin: "Ich hoffe, das geht so weiter."

Die Dortmunder können in Mönchengladbach ihren Punktgewinn aus dem Topspiel gegen Bayern München (1:1) veredeln. Sahin stellte klar: "Egal, wie das Spiel wird - der Punkt gegen Bayern wird uns nicht abgezogen. Aber wir müssen die Inkonstanz endlich mal brechen, das Momentum mitnehmen und den Dreier einfahren."

Zuletzt hat der BVB am 13. April auswärts gewonnen - mit 2:1 in Gladbach.