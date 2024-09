BVB: Entwarnung bei Gittens und Sabitzer

Borussia Dortmund kann wohl bereits im Champions-League-Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen Celtic Glasgow wieder auf Marcel Sabitzer und Jamie Gittens setzen. Dies bestätigte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 4:2 (1:2) gegen den VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga.

Mittelfeldspieler Sabitzer sei "leicht angeschlagen" und war deshalb von Trainer Nuri Sahin fürs Bochum-Spiel nicht in den Kader berufen worden. Der Engländer Gittens, jüngst in der Champions League in Brügge (3:0) zweimaliger Torschütze, humpelte gegen Bochum vom Platz. Den Offensivspieler hätten "nur Krämpfe" geplagt, betonte Kehl.