Im Kreise der TSG habe man sich die umstrittene Szene in der fünften Minute der Nachspielzeit "sehr oft angeschaut. Wir haben die Zeitlupe nicht gefunden, wo Chukwuemeka vor Olli am Ball war", konterte Hoffenheims Trainer Christian Ilzer: "Olli war vorher am Ball, kriegt das Knie gegen den Kopf und geht K.o. Er sieht im Schleierblick, wie der Ball ins leere Tor rollt." Daher sei es für ihn ein "absolut irreguläres Tor", bei "Sky" sprach er gar von einer "Skandalentscheidung".

"Eine sehr enge Szene. Wenn Olli Baumann als Erster am Ball ist, ist es sicher Foul. Ich habe aber gesehen, dass Carney eine Spur eher am Ball war", erklärte BVB-Coach Niko Kovac: "Das bedeutet für mich, dass es regelkonform ist." Aber er "verstehe die Verärgerung der Hoffenheimer".

Emre Can will Champions League angreifen

Anders sah es naturgemäß Matchwinner Waldemar Anton, der den Siegtreffer erzielte. "Schwierig zu bewerten. Ich würde sagen: Kein Foul, es gibt schlimmere Dinge", sagte Anton am "Sky"-Mikrofon. Der Abwehrspieler profitierte in der fünften Minute der Nachspielzeit bei seinem Treffer davon, dass Baumann nach einem Kopftreffer im Zweikampf mit Carney Chukwuemeka lange am Boden gelegen hatte.

Vom Videoassistenten Robert Schröder kam kein Hinweis, dass sich der Referee die Szene selbst nochmal anschauen soll. Dies sei "schade", sagte Anton Stach. Er könne den Unmut der Hoffenheimer verstehen, so BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. "Glück für uns", bekannte Kapitän Emre Can: "Wenn der Schiri das abpfeift, müssen wir das akzeptieren." Es sei "hart laufen zu lassen". Dennoch nahm er den Sieg gerne an und sendete eine Kampfansage: "Jetzt greifen wir die Champions-League-Plätze an."