Der Jubilar selbst spielte die Zahl danach herunter, während Trainer Vincent Kompany seinen Routinier in höchsten Tönen lobte. ran hat die Stimmen gesammelt (Quelle: "Sky").

Der FC Bayern München muss seine Meisterfeier noch um mindestens eine Woche verschieben, dennoch dürfte es nach dem klaren 3:0 (2:0) gegen Mainz 05 keine Zweifel mehr am Titelgewinn geben.

Das Wichtigste in Kürze

Thomas Müller ...

... über seinen Rekord: "Das mit den Jubiläen ... Je älter man wird, desto mehr kommen die daher. Ich hatte schonmal so ein bayerisches Lebkuchenherz, da war ich fast nackt, da stand auch schon eine 500 drauf. Das waren, glaube ich, 500 Pflichtspiele. Man sucht sich immer irgendwelche Zahlen raus, um ein Fass aufzumachen. Also wenn das Stadion aufsteht, ist das schon etwas Schönes, aber die Zahl? Meine Güte ..."

... auf die Frage, ob der Titel nächste Woche in Leipzig klar gemacht wird: "Ja. Wenn ich drauf setzen müsste, ja. Der Sieg heute war enorm wichtig. Das ist relativ eindeutig für mich."

... auf die Frage, ob nach dem Champions-League-Aus ein Spannungsabfall gedroht habe: "Wer das gedacht hat, mit dem würde ich mich gerne mal zusammensetzen und fragen, wie er darauf kommt. Ich habe es genauso erwartet und wir haben gute Spiele gemacht. Wir konnten uns auf jeden, der gespielt hat, verlassen. Es lief genau wie geplant, ich bin aber nicht überrascht."

... über sein vorletztes Heimspiel für Bayern: "Ich muss mich auch heute bei den Fans bedanken. Was man so langsam realisiert, es war das vorletzte Mal. In zwei Wochen ist mein letztes Heimspiel. Ich werde nicht wehmütig und auch nicht traurig, aber es ist schon komisch. Wenn du 500 Spiele gemacht hast, dann ist das ein ganz normaler Gang ins Stadion. Nächstes Jahr werde ich Tickets brauchen."

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München) über Thomas Müller: "Jedes Spiel hat seine eigene Geschichte. Diese 500 Spiele waren vermutlich alle auf allerhöchstem Niveau, das kann man gar nicht fassen. Und auch 500 Spiele mit Top-Mentalität. Das hat er zu diesem Verein gebracht, so hat er seine Karriere entwickelt. Er ist immer ein gutes Beispiel für die anderen Jungs. Ich als Trainer nehme jedes Momentum mit, das ich bekommen kann, das ist auch gut für die Jungs. Wir haben noch ein wichtiges Spiel in Leipzig, aber es gibt jetzt auch viele Momente, in denen Thomas gefeiert werden kann."