BVB gegen Wolfsburg ohne Sabitzer

Borussia Dortmund muss im Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Marcel Sabitzer verzichten. Der Mittelfeldspieler habe bei der Champions-League-Niederlage bei Paris St. Germain (0:2) am Dienstagabend "einen Stich in den Adduktoren gespürt", sagte Trainer Edin Terzic.

Sabitzer war im Prinzenparkstadion früh ausgewechselt und durch Felix Nmecha ersetzt worden. "Marcel wird sicherlich ein paar Tage ausfallen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. Nmecha steht damit gegen seinen Ex-Klub vor einem Startelf-Einsatz.