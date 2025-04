BVB hofft auf Rückkehrer-Duo gegen Gladbach

Borussia Dortmund hofft vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr/DZAN) auf eine Rückkehr von Kapitän Emre Can und Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka. Beide hatten im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona am Dienstagabend (3:1) gefehlt: Can wegen muskulärer Probleme, Chukwuemeka nach einem Schlag auf den Oberschenkel im Spiel bei Bayern München.

"Emre spielt in den letzten Wochen mit Schmerzen, ich hoffe, er ist am Wochenende wieder dabei", sagte Trainer Niko Kovac. "Carney hat es versucht, aber das Laufen sah bei ihm nicht rund aus. Wir wollten kein Risiko eingehen, denn wir wollen in den nächsten Wochen alle an Bord haben."

Der BVB will nach seinem Abschied doch noch erneut in die Champions League einziehen. Fünf Spiele vor dem Saisonende ist der dafür notwendige vierte Tabellenplatz allerdings sechs Punkte entfernt.