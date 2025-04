BVB in Hoffenheim ohne Groß - Hoffnung für Beier

Borussia Dortmund geht ohne Pascal Groß in das Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der Nationalspieler habe "eine leichte Bänderverletzung im Knie" erlitten und stehe nicht zur Verfügung, teilte der BVB am Dienstag via X mit. Unklar ist, ob der Mittelfeldspieler länger ausfallen wird.

Hoffnung gibt es hingegen bei Maximilian Beier: Informationen der Bild-Zeitung zufolge hat sich der Verdacht auf Wadenbeinbruch beim 22-Jährigen nicht bestätigt. Eine Mitteilung des Vereins steht noch aus.

Der BVB kämpft in den verbleibenden vier Liga-Spielen um die erneute Teilnahme an der Champions League. Dafür muss er vier Punkte Rückstand auf den vierten Tabellenplatz aufholen. In der Königsklasse waren die Dortmunder im Viertelfinale am FC Barcelona gescheitert (0:4/3:1).