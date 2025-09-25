BVB in Mainz weiter mit Ausfällen

Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund beginnen sich einige Personalsorgen aufzulösen - aber wohl noch nicht rechtzeitig für das Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/DAZN). Kapitän Emre Can fällt weiterhin aus, auch Julien Duranville befindet sich noch in der Reha. "Sie machen Fortschritte, aber nicht wie erhofft", sagte Trainer Niko Kovac am Donnerstag.

Innenverteidiger Aaron Anselmino "war teilintegriert ins Training", berichtete Kovac, "er fühlt sich aber immer noch nicht zu 100 Prozent einsatzbereit, wir nehmen ihn eher wieder ein wenig zurück". Kurz vor der Rückkehr steht hingegen Niklas Süle, der neue Stürmer Fabio Silva könnte erstmals im Kader stehen. Kovac blieb aber vorsichtig: "Sie waren auch nur teilintegriert, wir werden schauen, ob sie Alternativen werden."

Der unverzichtbare Serhou Guirassy kann spielen. "Er hatte einen Pferdekuss bekommen, das war sehr schmerzhaft. Aber das wird fürs Wochenende alles wieder in Ordnung sein", betonte Kovac. Nico Schlotterbeck habe sein Comeback gegen den VfL Wolfsburg (1:0) körperlich zudem gut vertragen, "er wird auf jeden Fall beginnen. Wenn wir es uns leisten können, eher zu wechseln, dann werde ich das in Anspruch nehmen. Sonst eben nicht."