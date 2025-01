BVB: Kobel erwartet "geile Rückrunde"

Gregor Kobel kann Spiele bei Eiseskälte eigentlich nicht leiden. "Wenn du abgeschossen wirst, tut es mehr weh", sagte der Torhüter von Borussia Dortmund vor dem frostigen Topspiel gegen Meister Bayer Leverkusen am Abend (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN). "Die Finger sind das große Thema. Finger werden taub, wenn du zu lange draußen bist. Das ist nicht ideal, um Bälle zu fangen."

Selbstverständlich soll das für den sogleich wegweisenden Auftakt in den zweiten Teil der Bundesliga-Saison keine Ausrede sein. Der BVB hat vom sechsten Tabellenplatz aus einiges gutzumachen. "Wir haben uns in ein gewisses Defizit gespielt", sagte Kobel, schränkte aber ein: "Das ist nichts, was wir nicht noch aufholen können." Bringe der BVB seine Möglichkeiten dauerhaft auf den Platz, "dann bin ich positiv, dass wir eine geile Rückrunde spielen können".

Das Heimspiel gegen Leverkusen allerdings gehört noch zur Hinrunde, es ist erst der 16. Spieltag. Kobel sieht die Stärken des Gegners, dem vergangenes Jahr gelungen ist, was der BVB selbst so gerne geschafft hätte. "Sie haben überall Schlüsselspieler und extrem gefährliche Spieler", betonte er. "Es wird sicherlich ein herausforderndes Spiel, aber nichts, was wir nicht schaffen können. Wir müssen unser Spiel durchziehen, an uns glauben, das Maximum rausholen."

Und dann? "Dann wird es hoffentlich ein geiler Kick", sagte Kobel. Auch mit eiskalten Fingern.