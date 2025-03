BVB: Kovac warnt vor Mainz-Stürmer Burkardt

Trainer Niko Kovac hat die Spieler von Borussia Dortmund vor dem Duell mit dem FSV Mainz 05 am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) vor Shootingstar Jonathan Burkardt gewarnt. "Er ist ein Stück weit derjenige, der für den Erfolg steht, wenngleich natürlich nicht allein", sagte Kovac am Freitag über den Mainzer Nationalstürmer: "Es geht darum, dass wir ihn ausschalten. Wenn wir ihn ausschalten, haben wir einen großen Teil eliminiert, aber es gibt zehn weitere, die eine sehr gute Leistung gezeigt haben."

Unabhängig davon forderte Kovac: "Wir müssen Herr des Hauses sein von der ersten bis zur letzten Minute." Angesichts des deutlichen Rückstands auf die anvisierten Champions-League-Ränge betonte der Coach, dass es jetzt "einzig darum" gehe, "das Spiel gegen Mainz zu gewinnen" und zwar "egal wie." Es gehe nur Schritt für Schritt, nach 26 Spielen ist der BVB nur Elfter. "Wir müssen nicht die nächsten acht Spiele vorhersehen, sondern jetzt das nächste gewinnen."

Die Forderungen des Dortmunder Sportdirektors Sebastian Kehl, der die Spieler via Ruhr Nachrichten auf einen intensiven Schlussspurt eingestimmt hatte, wollte Kovac nicht weiter kommentieren. Sich über das Saisonende hinaus Gedanken zu machen, sei wichtig, legitim und Kehls Aufgabe. Er selbst brauche in der gegenwärtigen Situation aber "jeden Spieler" und wolle sich daher "diesbezüglich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen".

Positiv bewertete Kovac die Erfolge der Dortmunder Nationalspieler in der jüngsten Länderspielpause. Diese seien "gut" für den BVB: "Selbstvertrauen kann man sich auch in der Nationalmannschaft holen." Zudem seien "alle gesund zurückgekommen." Die zuletzt angeschlagenen Daniel Svensson und Carney Chukwuemeka seien einsatzfähig. Felix Nmecha befinde sich "noch im Aufbau. Da hoffen wir, dass er in der nächsten Woche langsam einsteigt." Es sei "wünschenswert, dass er im Spiel beim SC Freiburg (am 5. April, d. Red.) zumindest für die Bank eine Option ist."