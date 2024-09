BVB kurzfristig ohne Sabitzer gegen Bochum

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss am Freitagabend gegen den VfL Bochum (20.30 Uhr/DAZN) kurzfristig auf Marcel Sabitzer verzichten. Der Österreicher ist laut BVB angeschlagen und steht nicht im Kader. Dafür setzt Trainer Nuri Sahin in der Mittelfeldzentrale auf Kapitän Emre Can neben Pascal Groß. Zudem erhält Jamie Gittens eine Chance von Anfang an. Der Flügelspieler beginnt auf der rechten Seite, links soll Karim Adeyemi für Schwung sorgen.

Anders als beim 1:5 beim VfB Stuttgart am Sonntag setzt Sahin auf eine Viererkette mit zwei "gelernten" Außenverteidigern. Links beginnt Julian Ryerson, rechts Yan Couto, für den es das Startelfdebüt in der Bundesliga ist. In Stuttgart hatte Nico Schlotterbeck links gespielt, zentral verteidigten Waldemar Anton und Niklas Süle. Schlotterbeck und Anton bilden gegen Bochum das Innenverteidiger-Duo, Süle sitzt auf der Bank.