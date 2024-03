BVB ohne Malen und Kobel in München

Anzeige

Borussia Dortmund muss im Topspiel bei Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf zwei Leistungsträger verzichten. Wie der Vizemeister mitteilte, reiste Angreifer Donyell Malen nicht mit nach München, auch Torhüter Gregor Kobel fällt aus. Malen habe im Länderspiel gegen Deutschland (1:2) einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen, Kobel hat sich nach Sky-Informationen von seinem Magen-Darm-Infekt noch nicht vollständig erholt. Für den Schweizer steht Alexander Meyer als Ersatz bereit.

Bei den Münchnern steht Kapitän Manuel Neuer nicht zur Verfügung. Der 38 Jahre alte Torwart hat sich bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Gegen den BVB wird er von Ersatzkeeper Sven Ulreich vertreten.

Malen ist neben dem deutschen Nationalspieler Niclas Füllkrug der beste BVB-Torschütze in dieser Saison. In 23 Partien hat er elf Treffer erzielt, in seinen letzten vier Ligaspielen traf er viermal. Für die Niederlande wurde er am Dienstagabend in Frankfurt eingewechselt.