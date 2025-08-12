Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck macht auf seinem Weg zum Comeback weiter Fortschritte. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund trainierte am Dienstag wieder mit dem Ball am Fuß und absolvierte Passübungen, wie auf einem vom BVB veröffentlichten Video in den Sozialen Medien zu sehen war. Schlotterbeck hatte sich Anfang April einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen und war vor rund zwei Wochen ins Lauftraining eingestiegen.

Ein Comeback des 25-Jährigen wird aber nicht vor Oktober erwartet, in der Innenverteidigung plagen den BVB massive Personalprobleme. Für das DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim Drittligisten Rot-Weiss Essen am kommenden Montag (20.45 Uhr/ARD und Sky) fehlen Trainer Niko Kovac auch Kapitän Emre Can (anhaltende Adduktorenprobleme) und Niklas Süle (Muskelverletzung in der Wade). Als nominelle Innenverteidiger bleiben Waldemar Anton und Filippo Mane.

Am 23. August starten die Dortmunder mit einem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli in die Bundesliga-Saison.