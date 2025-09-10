BVB: Schlotterbeck zurück im Mannschaftstraining

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck ist fünf Monate nach seinem Meniskusriss ins Mannschaftstraining von Borussia Dortmund zurückgekehrt. Der Innenverteidiger konnte die Einheiten mit seinen Teamkollegen zumindest teilweise mitmachen, zuletzt hatte er bereits ein individuelles Training absolviert. Das teilte der BVB am Mittwoch mit.

Schlotterbeck hatte sich Anfang April einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen, Ende Juli war er ins Lauftraining zurückgekehrt. Ein Comeback des 25-Jährigen war zuletzt für Oktober angepeilt gewesen.