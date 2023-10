BVB setzt Serie fort - VfB dank Guirassy Tabellenführer

Anzeige

Vize-Meister Borussia Dortmund hat seine beeindruckende Serie in der Fußball-Bundesliga weiter ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic besiegte in einer wilden Begegnung den kriselnden Champions-League-Teilnehmer Union Berlin 4:2 (1:2) und blieb damit auch im 15. Ligaspiel in Folge ungeschlagen.

Niclas Füllkrug (7.), Nico Schlotterbeck (49.), Julian Brandt (54.) und Ryerson (71.) erzielten die Treffer der nach der Pause stark verbesserten Gastgeber. Die schwarze Serie der Eisernen geht derweil trotz der Halbzeitführung durch die Tore von Robin Gosens (9.) und Leonardo Bonucci (31., Foulelfmeter nach Videobeweis) weiter. Es war die siebte Pflichtspiel-Niederlage nacheinander für das Team von Trainer Urs Fischer.

Auf Platz eins sind die Borussen damit aber nicht. Denn Torgarant Serhou Guirassy schoss den VfB Stuttgart beim 3:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg mit seinem nächsten Hattrick zumindest für eine Nacht zurück an die Tabellenspitze. Der Nationalspieler aus Guinea erzielte zunächst per Foulelfmeter (67.) den Ausgleich, kurz darauf (78., 82.) bescherte er den Schwaben mit seinen Saisontoren 12 und 13 den fünften Sieg in Serie.

RB Leipzig kam derweil gegen den VfL Bochum nicht über ein 0:0 hinaus. Darmstadt 98 feierte mit dem 2:1 (0:0) beim erschreckend schwachen FC Augsburg den ersten Auswärtssieg.