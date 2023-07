Zu allem Überfluss hatte der BVB nach dem Test gleich zwei angeschlagene Spieler zu beklagen. Torschütze Duranville musste den Platz bereits nach einer Viertelstunde mit muskulären Problemen im Oberschenkel verlassen. Abwehrspieler Nico Schlotterbeck verletzte sich bei einem Zweikampf in der Schlussphase am Knie.

Und er wurde noch deutlicher: "Was uns gar nicht gefallen hat, das war die Reaktion darauf. Wir haben uns versteckt, haben uns nicht mehr freigelaufen, sondern geparkt. Damit haben wir den Mitspieler alleingelassen. Diese Dinge müssen wir abstellen."

Trotz des klaren Sieges zeigte sich BVB-Trainer Edin Terzic alles andere als zufrieden und übte deutliche Kritik an seinem Team. "Wir sind ziemlich gut ins Spiel gekommen, aber wir haben dann vor allem in der ersten Hälfte unzählige Bälle verloren und hatten im Spielaufbau sehr viele technische Fehler", sagte Terzic.

Angeführt vom neuen Kapitän Emre Can hat Borussia Dortmund sein erstes Testspiel auf der US-Tour gewonnen. Vor mehr als 12.00 Zuschauern bezwang der BVB den Zweitligisten San Diego Loyal ohne größere Probleme mit 6:0 (2:0). Julien Duranville (2.), Youssoufa Moukoko (27.), Marco Reus (60.), Thomas Meunier (62.), Sebastien Haller (68./Foulelfmeter) und Paul-Philipp Besong (89.) trafen für den Vizemeister. Für Can war es das erste Spiel als BVB-Kapitän.

BVB: Nmecha und Sabitzer noch nicht dabei

Die Neuzugänge Felix Nmecha (Belastungssteuerung) und Marcel Sabitzer, der erst am Dienstag zum Team gestoßen war, gehörten gegen San Diego unterdessen noch nicht zum Kader.

Für den BVB geht die US-Tour nahtlos weiter, das nächste Testspiel steht am frühen Montagmorgen deutscher Zeit gegen Manchester United in Las Vegas auf dem Programm. Drei Tage später testet der BVB zum Abschluss der Tour in Chicago gegen den FC Chelsea.