BVB: Tullberg auch in Heidenheim auf der Bank

Trainer Mike Tullberg wird Borussia Dortmund auch im nächsten Bundesligaspiel beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) betreuen. Dies bestätigte der BVB dem SID auf Anfrage, es ist das dritte Pflichtspiel unter Tullbergs Verantwortung. Der bisherige Jugendtrainer war nach der Entlassung von Nuri Sahin bei der Bundesligamannschaft eingesprungen, die Dortmunder Suche nach einem Nachfolger ist noch nicht abgeschlossen.

Wie es nach dem Heidenheim-Spiel weitergeht ist noch offen. Tullberg hatte bei seinem Debüt in der Bundesliga am vergangenen Wochenende ein 2:2 gegen Werder Bremen geholt. Am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) ist der Däne mit seiner Mannschaft in der Champions League gegen den ukrainischen Klub Schachtar Donezk gefordert.