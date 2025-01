BVB-U19-Trainer sagt Bergen ab

Borussia Dortmund kann weiter mit seinem erfolgreichen U19-Trainer Mike Tullberg planen. Der 39-Jährige hat dem interessierten norwegischen Fußball-Erstligisten Brann Bergen eine Absage erteilt. "Ich bleibe in Dortmund", sagte Tullberg dem dänischen Tipsbladet.

Tullberg hatte zuletzt mit Bergen verhandelt und war am Wochenende auch vor Ort gesichtet worden. Dort soll ihm vom Vize-Meister ein unterschriftsreifer Vertrag vorgelegt worden sein.

Der Däne hat den BVB-Nachwuchs 2022 zur deutschen Meisterschaft geführt, in allen vier Saisons seiner U19-Amtszeit wurde er Meister in der A-Junioren-Bundesliga West. Er arbeitete unter anderem mit Youssoufa Moukoko oder Jamie Gittens, die in den Profikader aufstiegen.