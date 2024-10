BVB verzichtet auf Winter-Trainingslager im Ausland

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verzichtet anders als in den Jahren zuvor auf ein Trainingslager im Ausland in der Winterpause. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, werde sich das Team von Trainer Nuri Sahin Anfang des Jahres 2025 in Dortmund auf die Fortsetzung der Saison vorbereiten.