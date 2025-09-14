BVB voller "Vorfreude" auf CL-Auftakt

Bei Borussia Dortmund blicken sie nach der gelungenen Generalprobe zuversichtlich auf den Auftakt in die neue Champions-League-Saison. "Wir haben eine Menge Vorfreude auf diesen Wettbewerb", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 2:0 (2:0) beim 1. FC Heidenheim. Und auch Torschütze Maximilian Beier betonte, man fahre "mit einem guten Gefühl" nach Turin.

"Wir wollen auch dort unsere Qualität zeigen", sagte Trainer Niko Kovac mit Blick auf die Partie bei Juventus am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video). "Ein Auswärtsspiel in Italien ist immer sehr intensiv", warnte der Coach jedoch: "Es ist nicht einfach, aber auch dort wollen wir wieder was mitnehmen."

In der Bundesliga steht der BVB nach drei Spieltagen bei sieben Punkten, wenngleich die Dortmunder am Samstag gegen lange dezimierte Heidenheimer durchaus behäbig wirkten. Kovac sprach dennoch von einer "gute Mannschaftsleistung. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir genau das umgesetzt, was wir wollten. Danach haben wir das so runtergespielt, wie ich das erwarte."

Die Mannschaft mache einen "sehr fitten Eindruck", hob Kehl lobend hervor - und blickte positiv nach vorne. In der Königsklasse habe der BVB in den vergangenen Jahren ohnehin "immer sehr erfolgreiche Ergebnisse erzielt", betonte der 45-Jährige: "Daher freuen wir uns jetzt auf Juve."