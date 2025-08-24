BVB vor Transfer von Chelsea-Duo

Borussia Dortmund steht nach SID-Informationen kurz vor einem Doppeltransfer. Der BVB will den vergangene Saison ausgeliehenen Carney Chukwuemeka nun fest verpflichten und zudem dessen Teamkollegen Aaron Anselmino vom FC Chelsea ausleihen. Zuerst hatte am Sonntag Sky darüber berichtet.

Das Duo war am Sonntagmittag noch nicht in Dortmund, soll aber in Kürze die sportmedizinischen Tests absolvieren. Sky zufolge soll der Deal den BVB im Paket 25 Millionen Euro kosten.

Chukwuemeka (21) hatte als Leihgabe in der Rückrunde der vergangenen Saison in 17 Pflichtspielen (ein Tor) für den BVB im zentralen Mittelfeld überzeugt. Er spielte für Dortmund auch die Klub-WM. Um seine Rückkehr hat sich die Vereinsführung von Anfang an bemüht.

Anselmino (20) soll als Innenverteidiger die großen Verletzungssorgen des BVB in der Abwehr lindern. Der Argentinier war 2024 für 16,5 Millionen Euro von den Boca Juniors gekommen, die ihn gleich wieder ausliehen. In der vergangenen Rückrunde kam er zurück zu Chelsea, spielte aber wegen einer langen Verletzungspause keine Rolle. Der BVB wird Medienberichten zufolge keine Kaufoption bekommen.