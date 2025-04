BVB will jedes Spiel als "Finale sehen"

Vier Endspiele fürs große Ziel Champions League: Im Schlussspurt der Fußball-Bundesliga will Borussia Dortmund "jedes Spiel wie ein Finale sehen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 3:2 (3:1) gegen Borussia Mönchengladbach, durch das der BVB den Rückstand auf den vierten Tabellenplatz auf nur noch vier Punkte verkürzte.

"Jetzt im Moment zählt es, wir sind total fokussiert und gehen jedes Spiel für sich an. Die Mannschaft arbeitet unfassbar füreinander, jeder arbeitet an dem gemeinsamen Ziel", lobte Kehl: "Das war richtig gut."

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) geht es bei der TSG Hoffenheim weiter, dem BVB helfen nur noch Siege, zudem muss die Konkurrenz patzen. "Wir schauen gar nicht so weit, wir wissen, dass wir jetzt gefordert sind in jedem einzelnen Spiel", sagte Kehl. Es folgen noch Heimspiele gegen den VfL Wolfsburg und Holstein Kiel sowie die harte Aufgabe bei Bayer Leverkusen.

Der BVB könnte unter Trainer Niko Kovac noch gerade rechtzeitig in Schwung kommen, mutmaßte Kehl. Gegen Gladbach habe das Team "leiden" müssen, aber es habe sich "gewehrt" und sei "widerstandsfähig" gewesen: "Die Mannschaft entwickelt erneut eine Qualität, Spiele zu gewinnen und in den wichtigen Phasen da zu sein."