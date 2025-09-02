Calmund fordert klare Kommunikation vom neuen Bayer-Trainer

Nach dem überraschenden Blitz-Aus von Erik ten Hag bei Bundesligist Bayer Leverkusen hat Manager-Ikone Reiner Calmund den Blick bereits auf die laufende Trainersuche gerichtet. "Aus meiner Sicht braucht es einen Trainer mit klarer Kommunikation", sagte der 76-Jährige bei RTL/ntv. Diese habe beim Heimspiel gegen Hoffenheim merklich gefehlt.

Den Zeitpunkt der Trennung bezeichnete Calmund zwar als "überraschend", zugleich stärkte er Sportchef Simon Rolfes und Geschäftsführer Fernando Carro den Rücken. "Wenn sie nach zwei Spieltagen so eine weitreichende Entscheidung treffen, hat das triftige Gründe", so Calmund: "Aber wenn sie merken: Es passt nicht, dann ist es besser zu sagen: Nicht rumeiern. Schluss. Aus. Wir trennen uns."

Sorgen um die Werkself nach dem Fehlstart in die neue Bundesligasaison hat er nicht: "Internationale Qualifikation ist absolut machbar. Sollte es sogar für die Champions League reichen, mache ich einen dreifachen Salto. Ende, Aus, Nikolaus!"