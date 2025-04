Can voller Vertrauen: "Greifen an für die Champions League"

Nach dem umstrittenen Last-Minute-Sieg bei der TSG Hoffenheim gab Dortmunds Kapitän Emre Can in aller Deutlichkeit die Marschroute für den Endspurt aus. "Wir greifen jetzt an für die Champions League", sagte der 31-Jährige nach dem 3:2 (1:0): "Das ist unser Ziel. Wir können ja jetzt nicht sagen, wir wollen nächstes Jahr nicht international und keine Champions League spielen. Wir haben einiges nachzuholen, wir haben einiges vermasselt diese Saison, deswegen brauchen wir jeden Punkt."

Er sei "sehr glücklich, auch ein Stück weit erleichtert", ergänzte Sportdirektor Sebastian Kehl: "Diese drei Punkte waren extrem wichtig für uns im Kampf um die internationalen Plätze. Wenn wir noch ganz nach vorne wollen, dann brauchen wir einfach Siege. Das war uns klar." Das Team habe seine "Hausaufgaben" gemacht, während die Konkurrenz patzte. Der BVB rückte durch den Erfolg auf Rang sechs, liegt nur noch drei Punkte hinter dem für die Königsklasse reichenden vierten Rang.

"Ich bin froh, dass die Mannschaft bis zur letzten Sekunde den Siegeswillen gezeigt hat", sagte Trainer Niko Kovac nach dem viel diskutierten Last-Minute-Treffer von Waldemar Anton (90.+5): "So kämpft man, wenn man die Ziele erreichen will." Er habe zwar wieder "ein paar graue Haare mehr" bekommen, sagte Kehl angesichts der dramatischen Schlussphase: "Aber ich finde, in den letzten Wochen haben wir einen richtig guten Weg bestritten." Das Team müsse nun "gierig" bleiben.