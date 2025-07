Championship statt Bundesliga: Downs verlässt Köln

Der US-amerikanische Fußball-Nationalspieler Damion Downs hat den Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln verlassen. Wie der Klub am Mittwoch offiziell mitteilte, wechselt der 21-Jährige zum FC Southampton in die Championship, die zweite englische Liga. Der Angreifer unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

Köln hatte Downs eine Verlängerung mit einer zentralen Rolle in der Bundesliga angeboten. "Damion hat sich allerdings gegen dieses Angebot entschieden und einen anderen Weg gewählt", erklärte FC-Sportdirektor Thomas Kessler und sprach von einem "wirtschaftlich guten Rahmen". Dem Vernehmen nach bekommt Köln mindestens acht Millionen Euro Ablöse, damit ist Downs der siebtteuerste Verkauf der Vereinsgeschichte. Inklusive Boni könnte sich die Summe auf mehr als zehn Millionen Euro belaufen.

"Ich denke, Southampton ist ein großer Verein, der in die Premier League gehören sollte, und das ist mein Ziel", sagte Downs in einer Mitteilung der Engländer. Neben ihm hat auch Tim Lemperle den Aufsteiger verlassen, der 23-Jährige wechselte ablösefrei zur TSG Hoffenheim. In der abgelaufenen Saison waren die beiden mit je zehn Treffern die beiden erfolgreichsten Torschützen des FC. Als Ersatz kam bislang Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern.