Dank Partnerschaft: Bayerns Allianz Arena feiert EA-Comeback

Die Allianz Arena des FC Bayern München feiert in der neuesten Ausgabe der beliebten Fußball-Simulation "EA FC" ein Comeback. Wie Entwickler Electronic Arts am Donnerstag mitteilte, hat er mit dem Rekordmeister eine "exklusive mehrjährige Partnerschaft" abgeschlossen. Zuletzt war das Stadion des FCB in FIFA 19 verfügbar. Das Cover der diesjährigen Ausgabe ziert zudem Bayern-Star Jamal Musiala gemeinsam mit Ex-Bundesliga-Profi Jude Bellingham.