Darmstadt leiht Franjic aus Wolfsburg aus

Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 hat kurz vor dem Saisonauftakt Mittelfeldspieler Bartol Franjic verpflichtet. Wie die Lilien am Freitag bekannt gaben, kommt der 23-Jährige für die anstehende Saison auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg. In der vergangenen Spielzeit kam der Kroate in sechs Pflichtspielen für die Wölfe zum Einsatz, 2022 war er von Dinamo Zagreb zu den Niedersachsen gewechselt.

"Bartol ist ein Teamspieler, der hart für seine Mannschaft arbeitet und dessen Spielweise von hoher Intensität geprägt ist", sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht: "Für seine 23 Jahre ist er bereits sehr reif und hat nicht umsonst die kroatische U21 bei der EM im Sommer als Kapitän auf das Feld geführt. Ich bin mir sicher, dass Bartol uns dabei helfen wird, unsere Ziele zu erreichen."