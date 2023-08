Darmstadt leiht Pfeiffer von Stuttgart aus

Anzeige

Aufsteiger Darmstadt 98 hat sich kurz vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga offensiv verstärkt. Wie die Lilien am Donnerstag bekannt gaben, wird Stürmer Luca Pfeiffer für eine Saison vom VfB Stuttgart ausgeliehen. Der 26-Jährige war bereits in der Saison 2021/22 für Darmstadt aktiv, in 33 Pflichtspielen gelangen ihm damals 18 Tore und 6 Vorlagen.

"Luca kennt den Großteil der Mannschaft und weiß genau, wie der SV 98 als Verein tickt. Er wird entsprechend keine große Anlaufzeit benötigen und ich bin sehr froh, ihn künftig wieder als meinen Spieler bezeichnen zu dürfen", sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht: "Luca hat schon bewiesen, wie viele Facetten er in seinem Spiel vereint. Ich bin mir sicher, dass er mit seiner Spielweise unserer Mannschaft auch in der Bundesliga weiterhelfen kann."