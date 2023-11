Darmstadt: Lieberknecht zurück auf dem Platz

Anzeige

Gute Nachrichten für Fußball-Bundesligist Darmstadt 98: Trainer Torsten Lieberknecht ist gut zwei Wochen nach dem Schlaganfall seiner Frau Simone auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. "Wir freuen uns sehr, dass du wieder bei uns bist, Trainer", schrieb der Klub am Montag beim Kurznachrichtendienst X. Lieberknecht hatte sich unmittelbar nach der Diagnose in Absprache mit den Lilien zurückgezogen.

In seiner Abwesenheit hatte Darmstadt vor der Länderspielpause in einem emotionalen Spiel zum ersten Mal in dieser Saison zu Null gespielt und so einen Punkt gegen den FSV Mainz 05 erkämpft, Co-Trainer Ovid Hajou hatte den 50-Jährigen an der Seitenlinie vertreten. Dort wird Lieberknecht am kommenden Samstag beim SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) nun wohl wieder übernehmen.