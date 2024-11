Davies-Berater dementiert Einigung mit Real

Nach spanischen Medienberichten soll sich Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern mit dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid auf einen Vertrag geeinigt haben. Doch der Berater des Kanadiers dementierte. "Das ist nicht wahr. Obwohl der Spieler viele Optionen hat, haben wir uns mit keinem Verein geeinigt", sagte Nedal Huoseh der tz: "Bayern könnte auch eine Option sein. Alle Berichte, die etwas anderes behaupten, sind falsch."

Die Sportzeitung Marca hatte berichtet, dass Davies bereits im Januar einen Vertrag bei den Königlichen unterschreiben soll. Die Münchner hoffen auf eine Verlängerung des im kommenden Sommer auslaufenden Arbeitspapiers. "Die Zuversicht ist vorhanden. Mich stimmt positiv, was 'Phonzy' derzeit für einen Spaß hat. Die Spielweise kommt ihm entgegen, er fühlt sich wohl in München", hatte Sportdirektor Christoph Freund in der vergangenen Woche gesagt.

Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany blühte Davies zuletzt wieder auf. Der Kanadier spielt seit Anfang 2019 in München.