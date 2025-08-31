Der nächste Neue: Bayer holt Ben Seghir aus Monaco

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen hat nach dem misslungenen Saisonstart die nächste Verstärkung für die Offensive verpflichtet. Wie der Werksklub am Sonntagabend mitteilte, wechselt der marokkanische Nationalspieler Eliesse Ben Seghir von der AS Monaco ins Rheinland. Der 20-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2030.

"Eliesse Ben Seghir ist ein erstklassiger Techniker, ideenreich und clever im Dribbling und mit präzisem, öffnendem Passspiel. Er wird unserer Offensive zusätzlichen Schub verleihen", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Medienberichten zufolge beträgt die Ablösesumme 32 Millionen Euro, drei Millionen können an Bonuszahlungen hinzukommen. "Eliesse kann auf den offensiven Außenpositionen und auch zentral agieren. Er ist schwer auszurechnen und eine Top-Verstärkung für unseren Kader", fügte Rolfes an.

Seghir ist das nächste Puzzlestück inmitten des XXL-Umbruchs bei Bayer, der kurz vor Ende der Transferphase noch immer nicht beendet ist. Unter dem neuen Coach Erik ten Hag, der bereits angezählt sein soll, sind die Leverkusener mit nur einem Punkt aus zwei Ligaspielen enttäuschend in die neue Saison gestartet.