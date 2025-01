Der "neue" Xavi: Leipzigs Spielmacher glänzt beim Comeback

Auf den ersten Blick war alles wie früher. Xavi Simons hatte Spaß am Fußballspielen, der Spielmacher von RB Leipzig dribbelte, er spielte kluge Pässe und erzielte Tore für den Bundesligisten. Zwei waren es beim 4:2 (2:1) gegen Werder Bremen, zielsicher sorgte er mit seinen ersten beiden Torschüssen für ausgelassenen Jubel (23./35.). Nichts deutete darauf hin, dass der niederländische Nationalspieler am Sonntag sein erstes Spiel nach fast dreimonatiger Verletzungspause machte.

Auf den zweiten Blick, für den Xavi Simons das Fenster zu seinem Innenleben einen Spalt öffnete, war nichts mehr wie früher. "Hier steht ein neuer Xavi. Alles ist neu. Ich habe mich verändert", sagte er nach der Gala auf dem Rasen, die auch den neuen Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp auf der Tribüne staunen ließ.

Der 21-Jährige ist ein Schlüsselspieler und für die Sachsen unverzichtbar. Sein wochenlanges Fehlen wegen einer Bänderverletzung im linken Sprunggelenk war für RB nicht zu kompensieren. Im Sommer, wenn seine zweite Leihe von Paris Saint-Germain endet, dürfte er bei einem europäischen Top-Klub den nächsten Schritt einer potenziell großen Karriere gehen. Der Rückschlag der Verletzung, seiner ersten schweren, hat ihn weitergebracht. Xavi Simons ist davon überzeugt.

In der Reha in Los Angeles habe er viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Was kann ich besser machen? Wie kann ich dem Team besser helfen? Gedanken wie diese trieben ihn an. "Ich habe jeden Tag darüber nachgedacht, wie ich noch stärker zurückkommen kann", sagte Xavi Simons, "ich weiß, was ich für den Fußball tue. Das ist mein Leben. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht daran denke."

Seinen Trainer muss er nicht mehr überzeugen. Marco Rose schwärmte von seinem Jungstar, der ein Beispiel für Qualität und Professionalität sei. "Xavi ist ein Typ, der immer den nächsten Schritt gehen will. Er sucht nach Potenzialen und Entwicklungsmöglichkeiten. Das zeichnet ihn aus", sagte Rose, der sich freute auf das, was da noch kommt: "Ich fand den alten Xavi toll - und bin gespannt auf den neuen Xavi."