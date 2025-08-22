Deutliche Worte von Raum nach Debakel

Kapitän David Raum von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat nach dem Debakel zum Saisonstart bei Titelverteidiger Bayern München deutliche Worte gefunden. "Das war heute eine Katastrophe. Wir haben direkt aufs Maul bekommen", sagte Raum nach dem 0:6 (0:3) bei Sky.

Der Nationalspieler beklagte besonders die fehlende Zweikampfhärte der Sachsen beim Liga-Debüt des neuen Trainers Ole Werner. "Man gewinnt Zweikämpfe über die Mentalität und den Willen. Wir lagen in der ersten Halbzeit viel am Boden", sagte der Nationalspieler und forderte für die Zukunft "mehr Verantwortungsbewusstsein". Da müsse "sich jeder an die eigene Nase fassen".

Marcel Schäfer war ebenfalls bedient. "Besonders die erste Halbzeit war brutal enttäuschend. Das ist eine ganz bittere Pille für uns", sagte der Geschäftsführer Sport nach der Münchner Machtdemonstration. "Das war auch in der Höhe verdient. Das müssen wir erst einmal sacken lassen", sagte Schäfer.