DFB oder ÖFB? Wanner kriegt keinen Ratschlag von Schmidt

Heidenheim-Trainer Frank Schmidt möchte Mittelfeldtalent Paul Wanner bei dessen Wahl zwischen Deutschland und Österreich nicht beeinflussen. "Am Ende muss er das selber entscheiden. Er hat beide Möglichkeiten, weil familiär ist er ja in beiden Ländern verwurzelt", sagte der 50-Jährige bei Sky.

"Natürlich hatte ich mit Antonio Di Salvo (U21-Trainer des DFB, d.Red.) kurz Kontakt und auch mit Paul", sagte Schmidt. Wanner verbringt die Länderspielpause mit der U21 des DFB. Mit seiner Mannschaft trifft er in der EM-Qualifikation auf Bulgarien (11. Oktober) und Polen (15. Oktober). Schmidt interessiert nach eigenen Angaben vor allem, dass der 18-Jährige Heidenheim hilft, das Saisonziel zu erreichen.

Dies sei nach "größerem Umbruch in der Offensive" abermals der Klassenerhalt. Mit neun Punkten aus den ersten sechs Bundesligaspielen ist der FCH gut gestartet. Auch Wanner, Leihgabe von Bayern München, hat mit wettbewerbsübergreifend sieben Torbeteiligungen in neun Partien daran entscheidenden Anteil. "Was mir da am meisten imponiert, ist einfach seine Persönlichkeit. Mit 18 Jahren ist er sehr weit. Ich glaube, da gibt es wenige Spieler, die mit 18 Jahren schon so einen klaren Fokus auf die Herangehensweise, auf die eigene Leistung haben. Und deswegen passt er ganz gut zu uns", sagte Schmidt.