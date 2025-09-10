DFL-Bündnis "Bundesliga bewegt" wächst auf 21 Vereine an

Borussia Mönchengladbach und der FSV Mainz 05 haben sich dem von der Stiftung der Deutschen Fußball Liga (DFL) geführten Programm "Bundesliga bewegt" angeschlossen. Das Bündnis, das Kindern in Kitas, Schulen, Sportvereinen und Freizeiteinrichtungen "den Zugang zu regelmäßigen, qualitativ hochwertigen Bewegungsangeboten in ihrem Lebensumfeld ermöglichen" will, wächst damit auf insgesamt 21 Erst- und Zweitligaklubs an.

Die Vereine agierten "als Vernetzer in ihrer Region, gewinnen relevante Akteure vor Ort als Partner und realisieren eigene lokale Bewegungsangebote", erklärte die DFL Stiftung in einer Mitteilung am Mittwoch. Dabei würden die Schwerpunkte individuell unterschiedlich gesetzt. Aktuell erreiche das Programm bundesweit wöchentlich mehr als 22.000 Kinder. Ins Leben gerufen wurde "Bundesliga bewegt" 2022 von der DFL Stiftung, Werder Bremen und dem SC Freiburg.