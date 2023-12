Dieter Hoeneß "stolz" auf Sohn Sebastian

Anzeige

Dieter Hoeneß ist sehr "stolz" auf seinen Sohn Sebastian, Cheftrainer des Überraschungsteams VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga. Er selbst sehe sich "als Mentor, Vertrauensperson und väterlichen Freund. Ich gebe Basti keine Ratschläge, was die Taktik oder die Aufstellung betrifft", so Dieter Hoeneß im Interview in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.

Am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN und Sat.1) steht das Gastspiel bei Rekordmeister Bayern München an. Dieter Hoeneß macht keinen Hehl daraus, dass das Engagement bei den Schwaben schon ein "Risiko" dargestellt habe. "Es gab nicht wenige, die damals zu uns gesagt haben, dass wir verrückt seien. Wir haben sogar mehrere Anfragen abgelehnt und ein Stück weit auf den VfB gewartet, weil wir total davon überzeugt waren, dass Stuttgart die richtige Station für ihn ist", so der ehemalige Nationalspieler und langjährige Bundesliga-Manager.

Auf die Frage, welche Stärken Sebastian als Trainer habe, antwortete Dieter Hoeneß: "Ich glaube, dass er einen sehr guten Zugang zu den Spielern hat. Er beherrscht die taktische Klaviatur, und er hat gelernt – etwa bei Transfers – seinen Standpunkt klarzumachen."