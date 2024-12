Doppelpacker Burkardt: Mainzer Anführer "in Bestform"

Jonathan Burkardt feierte seinen Sahnetag im Stile eines echten Kapitäns. Erst ein Doppelpack, mit dem der Spielführer von Mainz 05 die TSG Hoffenheim beim 2:0 (2:0) im Alleingang ausschaltete. Dann eine ausgelassene Party inmitten der treuen Mainzer Anhänger. Als Vorsänger gab der Angreifer auch bei den Feierlichkeiten mit seinen Teamkollegen, mit denen er zuvor auf den siebten Platz der Fußball-Bundesliga gestürmt war, den Ton an.

Sportdirektor Niko Bungert geriet ins Schwärmen. Nicht nur, weil er sich "über die gute Leistung" freute, auch die Führungsqualitäten des noch immer erst 24 Jahre alten Stürmers hob er hervor. "Man hat gemerkt, dass er von der Persönlichkeit in den letzten Jahren viel reifer geworden ist", sagte Bungert: "Er kam als junger Spieler, ist immer mehr Leistungsträger geworden und in die Verantwortung gekommen und ist in der Kabine ein totales Sprachrohr."

Das Kapitänsamt gebe Burkardt womöglich "nochmal einen kleinen Schub", ob der Jung-Nationalspieler aber bereits sein Leistungslimit erreicht hat, ließ Bungert offen. "Johnny ist in Bestform, aber es würde mich nicht überraschend, wenn er seine Bestform noch weiter nach oben reißen und die Latte nochmal höher legen kann."

Auch in den Fokus der deutschen Nationalmannschaft spielt sich Burkardt zunehmend. Für die ersten Länderspiele im neuen Jahr dürfte Auf dem Zettel dürfte Bundestrainer Julian Nagelsmann, der dem Mainzer bereits im vergangenen Oktober zum Debüt verhalf, ihn mindestens haben. Denn: "Er ist da schon weit oben in dem, was im Moment geht. Aber das heißt nicht, dass er das in einem Jahr nicht vielleicht nochmal ein wenig ausreizt", meinte Bungert.