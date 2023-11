Dortmund: Can fehlt womöglich weiter

Anzeige

Kapitän Emre Can wird dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund womöglich auch im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart fehlen. Es gebe noch "ein Fragezeichen" hinter der möglichen Rückkehr des Mittelfeldspielers, sagte BVB-Trainer Edin Terzic, es werde "sehr, sehr eng" für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Can hatte vor zwei Wochen bei Newcastle United (1:0) einen harten Schlag auf sein Knie bekommen und fällt seitdem aus. Der 29-Jährige absolvierte am Donnerstag "Teile des Trainings", wie Terzic betonte. Man werde am Freitag schauen, "wie er sich fühlt und ob er das Ganze steigern kann".

Gegen die Stuttgarter, die nach einem Traumstart zuletzt zweimal verloren hatten, erwartet Terzic eine schwierige Aufgabe. "Sie wollen sich da oben festsetzen. Bis jetzt machen sie es wirklich toll", sagte der BVB-Coach, der seinen VfB-Kollegen Sebastian Hoeneß für dessen "herausragenden Job" lobte.

Ob Torjäger Serhou Guirassy bei den Schwaben nach einer Muskelverletzung schon gegen Dortmund zurückkehrt, ist noch offen. Natürlich sei die Torquote des Angreifers "außergewöhnlich", sagte Terzic, der den Erfolg des VfB aber nicht allein an Guirassy festmachen wollte.

"Ich finde, dass sie im Ballbesitz sehr gut agieren und flexibel sind. Sie sind gefährlich über Konter, dazu stehen sie defensiv sehr stabil", sagte Terzic: "Das alles führt dazu, dass man erfolgreich Fußball spielt."