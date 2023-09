Dortmunds Füllkrug droht auszufallen

Anzeige

Borussia Dortmund droht im Spiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der Ausfall seines Nationalstürmers Niclas Füllkrug. "Er stand gestern zum ersten Mal wieder bei uns auf dem Platz als neutraler Spieler, er soll heute ähnlich trainieren, um dann morgen hoffentlich das komplette Abschlusstraining absolvieren zu können", sagte Trainer Edin Terzic am Donnerstag: "Danach werden wir entscheiden, ob es reicht für den Spieltagskader und möglicherweise Einsatzminuten am Wochenende."

Füllkrug hatte aufgrund von Oberschenkelproblemen die Länderspiele gegen Japan (1:4) und Frankreich (2:1) verpasst. Sebastien Haller wird nun für den BVB stürmen, Füllkrug kommt je nach Verlauf als Joker infrage.

Nach dem enttäuschenden 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim vor der Länderspielpause erwartet Terzic von seinem Team eine Leistungssteigerung. Er habe mit seinen Spielern "die Dinge besprochen, die wir schleunigst verbessern müssen", sagte Terzic: "Sowohl in der Defensive, wenn es um die Kompaktheit und Abstände geht. Aber auch um die Intensität, diesen einen Ball, den es auf dem Platz gibt, zurückzuerobern." Das Unentschieden gegen den Aufsteiger "fühlte sich wie eine Niederlage an", betonte der Trainer.

In Freiburg zu spielen, sei "nie einfach", so Terzic: "Wir wissen, dass Freiburg sehr konstant ist. Sie bleiben in ihren Strukturen und Abläufen total klar." Der SC sei "eine der Topmannschaften in der Bundesliga".