Duell gegen die Bayern: HSV-Bilanz des Schreckens

Beim Blick auf die Statistik dürfte es Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim FC Bayern angst und bange werden: Der letzte Sieg des HSV gegen die Münchner liegt knapp 16 Jahre zurück, seitdem gab es in 19 Pflichtspielen der beiden Traditionsklubs gerade einmal ein mageres Remis für die Hamburger bei einer Tordifferenz von 7:71!

Dreimal gab es dabei für den HSV in dieser Zeit richtige Abreibungen in München. Am 25. Februar 2017 und am 14. Februar 2015 fertigte der deutsche Rekordmeister die Norddeutschen jeweils mit 8:0 ab. Dazu gab es am 30. März 2013 einen 9:2-Kantersieg. Der letzte Erfolg gegen die Bayern gelang dem HSV am 26. September 2009 (1:0), den letzten Sieg in München holten die Hamburger am 28. April 2007 (2:1).

Insgesamt gab es in der Bundesliga 106 Spiele zwischen den beiden Klubs mit 65 Bayern-Siegen bei 19 Niederlagen und 22 Remis. Die Tordifferenz lautet aus Münchner Sicht 247:101. Den höchsten Sieg gegen die Bayern feierte der HSV übrigens gleich im allerersten Spiel: Im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft am 22. Juli 1928 gewann Hamburg mit 8:2.