Durchwachsenes Schultz-Debüt: Köln nur remis in Essen

Neues Jahr, neuer Coach, altes Leid: Der 1. FC Köln hat beim ersten Auftritt unter Timo Schultz einen Sieg verpasst. Zwei Tage nach dem Amtsantritt des 46 Jahre alten Cheftrainers kam der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist im Testspiel bei Drittligist Rot-Weiss Essen nicht über ein 4:4 (2:3) hinaus. Damit misslang die Generalprobe des Tabellen-17. für das richtungweisende Ligaspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim am kommenden Wochenende.

Vor 4500 Fans im Stadion an der Hafenstrafe ging der Underdog bereits nach 23 Sekunden durch Marvin Obuz, gebürtiger Kölner und FC-Leihgabe, in Führung. Zudem trafen Leonardo Vonic (17., 42.) und Ron Berlinski (81.). Für die Gäste besorgten Davie Selke (32.), Luca Waldschmidt (49.) und Florian Dietz (84./Handelfmeter) die Anschlusstreffer, ehe Jan Thielmann (99.) ausglich.

Auf holprigem Untergrund und bei frostigen Temperaturen zeigte sich die FC-Defensive insbesondere in der ersten Hälfte der 4x30 Minuten wenig bundesligatauglich. RWE erspielte sich zahlreiche Chancen, unter anderem musste Innenverteidiger Timo Hübers (30.) in höchster Not auf der Torlinie klären.

Nach einer ersten Trinkpause, bei der Baumgart-Nachfolger Schultz seine Mannschaft wachzurütteln versuchte, kam Köln besser ins Spiel. Waldschmidt (51.) umkurvte Essens Keeper Jakob Golz, schoss aber aus kürzester Distanz über das leere Tor.

Mit zunehmender Dauer agierten die Rheinländer dominanter, der Siegtreffer gelang trotz der Schlussoffensive nicht mehr.