Hinter den Kulissen wurde längst an den nächsten Transfers gearbeitet, um entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen.

Die Bundesliga ist in der Winterpause, das Transferfenster für Zugänge ist wieder offen. Wir blicken auf die wichtigsten Transfers und Gerüchte.

In der laufenden Saison sammelte der 25-Jährige insgesamt 25 Scorerpunkte (15 Tore und zehn Vorlagen) in 17 Bundesliga-Spielen.

Der Ägypter steht dem Vernehmen nach kurz vor einem Wechsel zu Manchester City und könnte in seinem womöglich letzten Spiel dafür sorgen, dass der BVB noch tiefer in die Krise gerät.

Omar Marmoush wird wohl auch am Freitag gegen Borussia Dortmund auf dem Platz stehen ( ab 20:30 Uhr im Liveticker ). Das verriet Frankfurt-Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Es gibt keine neuen Wasserstandsmeldungen. Er wird morgen im Normalfall spielen."

City will die Forderung der SGE demnach jedoch noch nicht erfüllen. Wie Fabrizio Romano erfahren haben will, sind die Engländer zuversichtlich, dass der Deal bis Freitag über die Bühne geht. Ob Marmoush zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund im Kader stehen wird, ist zweifelhaft.

Wie Sportdirektor Markus Krösche bestätigte, ist ein Verein stark am ägyptischen Angreifer interessiert. Dabei handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Manchester City, das berichten mehrere Quellen übereinstimmend.

Laut "Sky" sind die beiden Parteien "zuversichtlich", den Transfer bis Freitag über die Bühne zu bringen. Demnach bietet ManCity mittlerweile 70 Millionen Euro plus Boni. Das letzte Angebot über 60 Millionen Euro soll die Eintracht abgelehnt haben.

"Es gibt auch keine andere Situation. Alles, was die Zukunft bringt, wird man in den nächsten Tagen sehen. Und solange er Spieler von Eintracht Frankfurt ist und seine Leistung bringt, wird er auch spielen." Pessimistischer zeigte sich da schon Cheftrainer Dino Toppmöller. Auf die Frage, ob der Ägypter gegen Borussia Dortmund zur Verfügung stehen würde, antwortete er: "Wir werden sehen."

Nachdem er den Sieg am 17. Bundesliga-Spieltag gegen den SC Freiburg fast im Alleingang sichergestellt hatte (ein Tor und eine Vorlage), geht es bei Omar Marmoush nun wieder um seinen offenbar bevorstehenden Wechsel zu Manchester City.

Der kolportierte Wechsel ist allerdings nicht vom Tisch. Romano zufolge verhandeln die Klubs weiterhin optimistisch und hoffen auf einen Deal in dieser Woche.

Marmoush stand in der Startelf und war wieder einmal der Matchwinner für die Eintracht . Erst bereitete er den Ausgleich per Ecke vor, dann traf er zur Führung selbst.

+++ 14. Januar, 09:48 Uhr: Eintracht hat Marmoush-Nachfolger im Visier - Blitz-Wechsel zu City? +++

Die Transfersaga um Omar Marmoush ist offenbar auf der Zielgraden. Wie "Bild" und "Sky" übereinstimmend berichten, soll ein erstes offizielles Angebot in Kürze bei Eintracht Frankfurt eingehen. Manchester City will demnach 70 Millionen Euro plus etwaige Boni bezahlen. Sportchef Markus Krösche fordert demnach offenbar 80 Millionen Euro.

Die heißeste Spur nach einem Nachfolger geht offenbar nach Dänemark. Wie die dänische Zeitung "Bold" berichtet, steht Bröndby-Angreifer Mathias Kvistgaarden auf der SGE-Liste. Demnach will Bröndby, die bereits Frederik Rönnow, Lukas Hradecky und Jesper Lindström nach Frankfurt verkauften, eine neue Rekordablöse für den 22-Jährigen erzielen.

Der bisherige Rekordtransfer liegt bei rund neun Millionen Euro, damals wechselte Daniel Agger für diese Summe zum FC Liverpool.