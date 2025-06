Joshua Kimmich bestreitet gegen Portugal sein 100. Länderspiel - und hat längst mehr im Blick.

Das Trikot ist mit der goldenen "100" bedruckt, der bunte Blumenstrauß bestellt - doch Jubilar Joshua Kimmich hat längst größere Ziele.

Schon vor dem "amtlichen Meilenstein", seinem 100. Länderspiel im Münchner "Wohnzimmer", schielt der Profi des FC Bayern auf Titel - und den Rekord von Lothar Matthäus. Zur wahren Legende kann er nur mit dem WM-Pokal werden.

2026, 2030, 2034: "Es sind noch ein paar Chancen da", sagte Kimmich während seiner Pressekonferenz mit einem Lächeln. "Wir waren bei einigen Weltmeisterschaften nicht so erfolgreich. Das wollen wir natürlich besser machen." Die Nations League in dieser Woche wäre ein erstes Titelchen: "Ob es dann am Ende auch für den ganz großen Titel reicht, das weiß man nicht."