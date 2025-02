Am 24. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 empfängt Eintracht Frankfurt am Samstagabend Bayer Leverkusen. So verfolgt ihr das Topspiel im TV, Livestream und Liveticker.

Nur ein Sieg sprang für die SG Eintracht Frankfurt in den vergangenen sechs Spielen heraus. Mit 3:1 siegte die SGE gegen Holstein Kiel.

Allerdings gab es in der Woche darauf die deutliche 0:4-Klatsche beim FC Bayern. Nun geht es für die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller gegen das nächste Top-Team der Liga.

Bayer Leverkusen ist schließlich am Samstagabend zu Gast in Frankfurt. Die "Werkself" fuhr am vergangenen Spieltag einen souveränen 2:0-Sieg in Kiel ein und ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen.

Bevor es für Bayer-Coach Xabi Alonso und Co. kommende Woche zum Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen die Bayern geht, steht also noch das wichtige Duell zwischen dem Zweit- (Leverkusen) und Drittplatzierten (Frankfurt) der Bundesliga an.