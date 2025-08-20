Anzeige
Trifft am 1. Spieltag gleich auf den Ex-Klub

Eintracht Frankfurt holt Michael Zetterer von Werder Bremen als Ersatz für Kevin Trapp

Was sich lange anbahnte, ist nun fix: Eintracht Frankfurt holt Michael Zetterer aus Bremen. Er ersetzt den abgewanderten Kevin Trapp.

Eintracht Frankfurt hat den erwarteten Ersatz für den abgewanderten Ex-Nationaltorhüter Kevin Trapp gefunden. Michael Zetterer wechselt vom Ligarivalen Werder Bremen zum Champions-League-Teilnehmer. Der 30-Jährige hat einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Die Ablösesumme soll bei fünf Millionen Euro liegen. Kurios dabei: Zetterer dürfte beim Ligastart am Samstag ausgerechnet gegen Werder zwischen den Pfosten stehen.

Zetterer hat 80 Pflichtspiele für die Hanseaten absolviert, in den vergangenen beiden Spielzeiten war der gebürtige Münchner der Stammtorhüter der Bremer. "Mit Michael Zetterer gewinnen wir einen starken Torhüter, der auch fußballerisch auf einem hohen Niveau spielen kann. In Bremen hat er bewiesen, dass er ein überdurchschnittlicher Torwart ist", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.

Zetterer als Nachfolger für Kevin Trapp

"Mit seinen Ambitionen und seiner Mentalität passt er hervorragend zu uns nach Frankfurt. Uns war es besonders wichtig, mit einem starken und ausgewogenen Torwartteam in die neue Saison zu gehen – und dafür ist Michael ein sehr wichtiger Baustein."

Zuvor hatte die Eintracht den Wechsel Trapps zum französischen Erstliga-Aufsteiger Paris FC bestätigt. Zetterer gilt nicht als neue Nummer eins bei der Eintracht. Kaua Santos (22), der den verletzten Trapp in der vergangenen Saison lange ersetzt hatte, arbeitet nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback. Der Brasilianer ist als künftiger Stammkeeper vorgesehen.

