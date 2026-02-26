Eintracht Frankfurt - Max Kruse kontert Penis-Post: "Grenzwertig!"

Die Eintracht hat sich mit einem speziellen Post gegen die Kritik von Max Kruse und Martin Harnik gewehrt. Jetzt kontert Kruse. Max Kruse, Martin Harnik und Albert Riera – der Zoff geht in die nächste Runde. Ausgangspunkt diesmal: ein X-Post von Eintracht Frankfurt. Darin hieß es an die "Bild" gerichtet: "Lasst uns doch darauf einigen, dass sich Fragen an unseren Cheftrainer in Pressekonferenzen nicht auf Meinungen aus einem Podcast stützen sollten, in dem von einem der beiden Hosts bereits der Pe*** durchs Internet gegeistert ist. Alles andere wäre doch unseriös. Danke."

Zur Einordnung: Kruse und Harnik hatten Riera in ihrem Podcast kritisiert, worauf es bei der Pressekonferenz der Eintracht Fragen dazu gab. Der Host mit dem entblößten besten Stück ist Kruse, von dem vor zehn Jahren ein entsprechendes Video im Netz kursierte. Red-Bull-Beben? Head of Global Soccer laut Bericht vor dem Aus Kruse lederte jetzt gegen den Eintracht-Post. "Sie haben sich nicht informiert, wer in diesem Fall von uns was gesagt hat, haben es dann offiziell bei Twitter kommentiert und dann noch so unseriös reingeschrieben, dass es um mein Geschlechtsteil geht, als offizieller Verein", sagt Kruse und ergänzte: "Ich muss schon sagen, es tut mir leid: Aber das ist schon grenzwertig!" Jucken tue es ihn aber nicht, betonte er.

