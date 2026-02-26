Bundesliga
Eintracht Frankfurt - Max Kruse kontert Penis-Post: "Grenzwertig!"
Die Eintracht hat sich mit einem speziellen Post gegen die Kritik von Max Kruse und Martin Harnik gewehrt. Jetzt kontert Kruse.
Max Kruse, Martin Harnik und Albert Riera – der Zoff geht in die nächste Runde. Ausgangspunkt diesmal: ein X-Post von Eintracht Frankfurt.
Darin hieß es an die "Bild" gerichtet: "Lasst uns doch darauf einigen, dass sich Fragen an unseren Cheftrainer in Pressekonferenzen nicht auf Meinungen aus einem Podcast stützen sollten, in dem von einem der beiden Hosts bereits der Pe*** durchs Internet gegeistert ist. Alles andere wäre doch unseriös. Danke."
Zur Einordnung: Kruse und Harnik hatten Riera in ihrem Podcast kritisiert, worauf es bei der Pressekonferenz der Eintracht Fragen dazu gab. Der Host mit dem entblößten besten Stück ist Kruse, von dem vor zehn Jahren ein entsprechendes Video im Netz kursierte.
Kruse lederte jetzt gegen den Eintracht-Post.
"Sie haben sich nicht informiert, wer in diesem Fall von uns was gesagt hat, haben es dann offiziell bei Twitter kommentiert und dann noch so unseriös reingeschrieben, dass es um mein Geschlechtsteil geht, als offizieller Verein", sagt Kruse und ergänzte: "Ich muss schon sagen, es tut mir leid: Aber das ist schon grenzwertig!" Jucken tue es ihn aber nicht, betonte er.
Harnik rudert nach Riera-Kritik zurück
Man muss dazu sagen: Harsche Kritik an Riera gab es vor allem von Harnik ("Ihn sang- und klanglos untergehen zu sehen, wäre schon ganz witzig“).
Harnik ließ das Gesagte jetzt "ein paar Tage sacken. Mir ist klar geworden, dass das echt vielleicht einen Tick drüber war. Die Wortwahl war sehr, sehr scharf", sagt Harnik und fügte hinzu: "In der Sache selbst bleibe ich bei meiner Meinung und Kritik, was das Auftreten von Riera betrifft. Aber die Formulierung war nicht gut. Es war reißerisch und frei Schnauze, aber es entspricht nicht meiner Art und nicht meinem Stil. Deswegen habe ich mich im Nachhinein damit nicht wohlgefühlt."