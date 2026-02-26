Jürgen Klopp steht einem Bericht der "Salzburger Nachrichten" nach vor dem Aus bei Red Bull. Ein ehemaliger Bundesliga-Trainer könnte sein Nachfolger werden. Jürgen Klopp und Red Bull – das hat vielen nicht gefallen. Als der frühere BVB- und Liverpool-Trainer sich im Januar 2025 als "Head of Global Soccer" dem Energy-Drink-Hersteller anschloss, war der Aufschrei unter den Fußball-Fans und -Romantikern groß. Cristiano Ronaldo steigt bei spanischem Profiklub ein: "Schon lange mein Ziel" Das Kapitel könnte nun allerdings ein jähes Ende finden. Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, könnten die Weichen für den Deutschen, nach knapp über einem Jahr im Amt, auf Abschied gestellt sein. Mit der aktuellen Situation der Fußball-Teams des Red-Bull-Kosmos sollen weder die Verantwortlichen des Konzerns noch Klopp selbst zufrieden sein.

Red-Bull-Klubs nicht auf Kurs RB Leipzig droht erneut, die Champions League zu verpassen. Die ebenfalls im Red-Bull-Konzern verankerten Vereine Paris FC und Leeds United kämpfen gegen den Abstieg. Die New York Red Bulls verpassten in der MLS die Playoffs. Dem japanischen Klub RB Ōmiya Ardija misslang der Aufstieg in die erste Liga. Red Bull Bragantino zitterte bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt in Brasiliens erster Liga. Einzig Red Bull Salzburg scheint als Tabellenführer der österreichischen Liga auf Kurs zu sein. Bundesliga: Kwasniok bittet um Entschuldigung - "Dinge, die wichtiger sind als der Fußball" Die sportliche Entwicklung ist demnach nicht zufriedenstellend. Die Anforderungen an Klopp waren bei seinem Antritt im Januar 2025 hoch. Im besten Fall sollte Klopp eine globale Spiel-Identität und Nachwuchsförderung bei den Klubs etablieren. Ähnlich wie es Ralf Rangnick in seiner Zeit bei Red Bull tat. Sowohl bei RB Leipzig als auch bei Red Bull Salzburg und sämtlichen Nachwuchsteams wurde das gleiche System gespielt, um es den Spielern zu erleichtern, in den anspruchsvolleren oder höheren Ligen schneller Fuß zu fassen.

